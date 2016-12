"Perfetti Sconosciuti", Fedele Confalonieri presenta il film a Bruxelles

Il film Mediaset " Perfetti sconosciuti " diretto da Paolo Genovese - vincitore del David di Donatello per il miglior film e la migliore sceneggiatura, migliore sceneggiatura al Festival di Tribeca , Nastro d'Argento italiano per la migliore commedia - è stato protagonista a Bruxelles di una proiezione speciale con Fedele Confalonieri , presidente Mediaset , dedicata ai rappresentanti delle istituzioni europee e alla comunità italiana.

Confalonieri nel suo discorso di apertura - alla presenza, tra gli altri, del vicepresidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, del presidente della Commissione Cultura Silvia Costa e dell'Ambasciatore Giovanni Pugliese - ha ricordato l'impegno di Mediaset per la produzione di opere europee negli ultimi 25 anni: "Ciò che veramente tiene insieme l'Europa è la cultura e i broadcaster sono il motore della politica europea per lo sviluppo dell'industria audiovisiva. Queste sono le cose che sappiamo fare meglio: individuare talenti originali e sviluppare storie radicate nella nostra cultura. Ci auguriamo di continuare a produrre contenuti video capaci di emozionare ed essere visti nel mondo: perché la sfida è far diventare la nostra diversità culturale un punto di forza anziché di debolezza".