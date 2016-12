"Jurassic World 2" arriverà in sala nel giugno 2018

La Universal ha finalmente annunciato che il sequel di "Jurassic World" arriverà nei cinema americani il 22 giugno 2018 . Riconfermati come protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard , che torneranno nel mondo dei dinosauri per bissare il successo del primo capitolo. "Jurassic World" (uscito l'11 giugno 2015) al botteghino ha guadagnato più di 1,5 miliardi di dollari, diventando il terzo film più visto di sempre dopo "Titanic" e "Avatar".

"Il produttore esecutivo Steven Spielberg, le star Chriss Pratt e Bryce Dallas Howard torneranno per Universal Pictures e Amblin Entertainment nel sequel di Jurassic World, il seguito di uno dei maggiori blockbuster della storia del cinema" si legge nel comunicato stampa.

Il cambiamento più significativo riguarda la regia, visto che dietro la macchina da presa non ci sarà più Colin Trevorrow. "Il film sarà scritto da Derek Connolly e Colin Trevorrow, che sarà anche produttore esecutivo insieme a Spielberg". Per ora non è ancora stata resa nota la lista dei papabili. La caccia al nuovo regista è ufficialmente aperta.