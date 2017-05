"Elvis The Musical", tutti scatenati con la storia del re del rock'n'roll

12 maggio 2017 12:30 "Elvis The Musical", tutti scatenati con la storia del re del rockʼnʼroll Lo spettacolo scritto e diretto da Maurizio Colombi è in scena fino al 14 maggio a Milano. Il regista a Tgcom24: "La sua musica è immortale"

Nel quarantennale della morte la storia di Elvis Presley arriva a teatro. A Milano, al teatro Nuovo, fino al 14 maggio è in scena "Elvis The Musical". Diretto da Maurizio Colombi, lo show svela i retroscena di una vita consacrata alla musica e sacrificata allo show-business attraverso le canzoni di "The King" e il racconto di vari personaggi che hanno vissuto intorno a lui. "Il pubblico si esalta - spiega Colombi a Tgcom24 -. D'altronde Elvis è storia".

Da quel 16 agosto 1977, quando il Re del rock'n'roll moriva lasciando deitro di sé un vuoto incolmabile e una leggenda immortale, sono trascorsi 40 anni, durante i quali miti e storie sulla vita, ma soprattutto sulla morte, di Elvis Presley non hanno fatto che aumentare e rafforzarsi per milioni di fan in tutto il mondo. "L'anniversario in realtà non è stata la spinta principale - spiega Colombi, già regista del musical sui Queen "We Will Rock You" -. Sono sempre stato un fan di Elvis e ho pensato che ci fosse una buona base per creare interesse".



Dall'idea iniziale poi il progetto si è decisamente evoluto. "Doveva essere un musical medio e alla fine è risultato un kolossal - spiega -. Siamo in 22 sul palco, e alcuni costumi li ho fatti arrivare direttamente dall'estero con costi notevoli. Ma siamo stati premiati dal pubblico. Lo spettacolo è partito un po' in sordina ma grazie al passaparola tutte le ultime date sono già esaurite".