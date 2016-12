"Blade Runner 2049", arriva il primo trailer con Ryan Gosling e Harrison Ford

Senza alcuna anticipazione è uscito il primo emozionante teaser trailer di "Blade Runner 2049" , atteso seguito di "Blade Runner", cult movie del 1982. Come già sappiamo, rivedremo Harrison Ford affiancato, per l’occasione, da Ryan Gosling . Il nuovo film è ambientato 30 anni dopo gli eventi del primo e sarà diretto da Denis Villeneuve . L'uscita negli Usa è prevista per il 6 ottobre 2017

Insieme al trailer è arrivato anche il plot ufficiale che ci aiuta a capire meglio l'"atmosfera". Un nuovo blade runner, l'agente della polizia di Los Angeles chiamato solo K (Ryan Gosling) scopre un segreto da lungo tempo nascosto, in grado di far precipitare nel caos quanto resta della civiltà. La sua scoperta lo porta a cercare Rick Deckard (Harrison Ford), un ex blade runner scomparso trenta anni prima.



Ridley Scott, regista del film originale, si è ritagliato invece un ruolo di produttore esecutivo. Nel cast troviamo anche Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Dave Bautista e Jared Leto. Non si sa ancora quanto sarà centrale o marginale la figura di Ford nella nuova pellicola. Tempo fa l'attore aveva dichiarato di essere stato chiamato sul set dopo la realizzazione di moltissimo girato. Cresce quindi l'attesa...