"Black Panther", ecco la colonna sonora curata da Kendrick Lamar

Il primo singolo estratto è proprio un brano inedito di Kendrick Lamar featuring SZA dal titolo "All The Stars", brano che ha già superato quota 106 milioni di stream e su Youtube. Tra le altre tracce si segnala il singolo di Lamar e The Weeknd "Pray for me" che ha superato quota 19 milioni di stream e 9 milioni di views su Youtube.



“Black Panther dei Marvel Studios è fantastico, dal suo cast al suo regista – ha dichiarato Lamar - La grandezza di questo film esibisce un grande matrimonio di arte e cultura. Sono sinceramente onorato di contribuire con le mie competenze alla creazione delle musiche, seguendo la visione di Ryan e della Marvel”.



Questa la tracklist completa:

“Black Panther” by Kendrick Lamar

“All the Stars” by Kendrick Lamar & SZA

“X” by ScHoolboy Q, 2 Chainz & Saudi

“The Ways” by Khalid & Swae Lee

“Opps” by Vince Staples & Yugen Blakrok

“I Am” by Jorja Smith

“Paramedic!” by SOB x RBE

“Bloody Waters” by Ab-Soul, Anderson Paak, James Blake

“King's Dead” by Jay Rock (Ft. Future, James Blake & Kendrick Lamar)

“Redemption Interlude” by Zacari & Babes Wodumo

“Redemption” by Zacari & Babes Wodumo

“Seasons” by Mozzy, Sjava & Reason

“Big Shot” by Kendrick Lamar & Travis Scott

“Pray for Me” by The Weeknd & Kendrick Lamar