"Batman V Superman: Dawn of Justice", ecco le nuove immagini

La Warner Bros ha rilasciato le nuove immagini di "Batman V Superman: Dawn of Justice", l'attesissimo film di Zack Snyder ("300 – L'alba di un Impero", "L'Uomo d'Acciaio") che arriverà in sala nel 2016. Basato sui personaggi DC Comics, il film vede Ben Affleck nel ruolo di Batman e Henry Cavill in quello di Superman. Nel cast anche Jess Eisenberg, alias Lex Luthor, e Jeremy Irons nel ruolo di Alfred, il maggiordomo dell'uomo pipistrello.