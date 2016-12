18 novembre 2014 "Asterix e il regno degli Dei": riuscirà Cesare a ingannare i Galli? Il film arriverà nelle sale italiane il 15 gennaio, in anteprima su Tgcom24 il primo teaser Tweet google 0 Invia ad un amico

11:13 - Un nuovo pericolo incombe da parte di Cesare. Per indebolire e civilizzare i Galli decide di costruire fuori dal loro villaggio una zona residenziale per nobili romani. "Asterix e il regno degli Dei", il film diretto dall'ex animatore Pixar Louis Clichy e dall'attore e regista Alexandre Astier, uscirà in Francia il 26 novembre e arriverà nelle sale italiane il 15 gennaio. In esclusiva su Tgcom24 il primo teaser italiano.

Siamo nell'anno 50 A.C. Tutta la Gallia è occupata dai Romani ma un villaggio popolato da irriducibili Galli è riuscito a resistere all'invasore. Esasperato dalla situazione, Giulio Cesare decide di cambiare tattica: dato che il suo esercito è incapace di imporsi con la forza, sarà la civiltà romana a sedurre i barbari Galli attraverso la cultura e lo sfarzo.



Cesare decide quindi di costruire accanto al piccolo villaggio un lussuoso centro residenziale destinato ai romani: "Il Regno degli Dei". I Galli riusciranno a resistere al richiamo del denaro e del confort dell'Impero? Il loro villaggio sarà destinato a diventare una semplice attrazione turistica? Asterix e Obelix, come sempre faranno di tutto per contrastare il piano di Cesare.