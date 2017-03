Tory Burch: la collezione per lʼinverno 2017-18

E' ispirata ad una delle icone cinematografiche per eccellenza, la nuova collezione di Tory Burch.

A Katherine Hepburn e la sua forza, maschile e femminile. Sensualità velata. Allure da star lady. Una femminilità non gridata ma curata. Come il personaggio interpretato dalla diva in "The Philadelphia story". Una citazione non a caso, la stessa città cui sono legate le radici della stilista. Ma le citazioni al suo mondo personale non finiscono qui. Le grandi lettere ricamate che ricordano suo padre, come l'accendino Zippo trasformato in ciondolo per le collane che si muovono su lunghi abiti.

Come la borsa Sawyer, in nome di suo figlio. Partenza in bianco, glaciale, totale. Lunghi cappotti, montoni. Stampe con ballerine danzanti. Bottoni di madreperla per creare dei ricami dalle grafie morbide. L'eleganza dell'outerwear affidato a grandi maglioni dalle fantasie montane, da portare con pantaloni maschili in velluto. Con stivali con catenella ton sur ton sulla punta. Fino ai grandi fiocchi annodati delle camicie, che mettono in riga la sensualità.