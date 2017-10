Ralph Lauren: la collezione per lʼInverno 2017-18

Ralph Lauren per presentare la sua collezione per l'autunno-inverno 2017 sceglie di partire dal vecchio adagio “Donne e motori...”, anche se questa volta non c'è nessuno spazio per i dolori. E sì, perchè il tycoon della moda americana sceglie di portare i suoi ospiti nel suo personalissimo garage a Bedford, dove tra le splendide automobili (Aston Martin, Mercedes, Bugatti e tante Ferrari) che fanno parte della sua collezione privata, prende vita la sfilata “see now buy now” uomo e donna.

Sono i motori i veri protagonisti di questa giornata. Non solo fanno da sfondo alla passerella, ma sono anche ispiratori, in modo più o meno letterale, della collezione. E così, ecco i colori farsi carichi, dal rosso fiammante al giallo sgargiante, e righe apparire sugli outfit in un chiaro richiamo alle auto da corsa.

Una collezione sofisticata per una bellezza senza tempo.