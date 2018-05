Jo Squillo: Tommy Hilfiger, la collezione per lʼestate 2018

La collezione Hilfiger Collection Women’s Spring 2018 celebra l’amore di Tommy Hilfiger per le competizioni sportive a motore in cui velocità e immediatezza si fondono con un tocco di nostalgia vintage. La collezione riprende gli archivi TOMMY HILFIGER reinterpretando capi senza tempo in maniera fresca e creando dei classici moderni adatti al frenetico stile di vita contemporaneo. I parka parachute, resi unici dall’iconica bandiera TOMMY HILFIGER, sono abbinati a leggeri capi da lavoro per una rilassata silhouette sporty-chic. Gli abiti lunghi in tulle e i coordinati in seta con stampe effetto sponsorship assicurano un carattere femminile, mentre i denim multi-logo e le camicie a righe Speed celebrano il DNA inconfondibilmente americano del brand. Maxi abiti, pantaloni, shorts e salopette in cotone nero, bianco e tabacco si arricchiscono di motivi a stelle e strisce sulle tasche, mentre stampe bandana a stelle, fiamme e auto risaltano su pantaloni, abiti t-shirt e camicie. Abiti da gran finale uniscono corsetti ispirati al mondo dell’atletica e gonne interamente in tulle con stampe all-over.