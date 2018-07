Jo Squillo: O bag sbarca a Capri

Il marchio italiano di borse componibili O bag sbarca sull’isola più chic dell’estate italiana con un nuovo O bag store.

Situato in Via Vittorio Emanuele, via dello shopping e della dolce vita caprese, il punto vendita O bag propone la collezione Spring-Summer 2018 e le capsule beach, edizioni speciali di borse e accessori dedicati alla spiaggia.

Le due vetrine sono decorate con un particolare wallpaper effetto maiolica, un omaggio alla cultura dell’isola e alla mirabile produzione artigianale che la caratterizza nel mondo.

Nel nuovo O bag store si trova davvero il total look ideale: dalle borse componibili (essential e beach), agli occhiali da sole, dalle nuove ciabattine in gomma fino ai teli mare, tutto giocato su colori vivaci e vitaminici e su infinite combinazioni.

L’inaugurazione ufficiale dell’O bag store di Capri ha coinvolto influencer e fashion blogger italiane e straniere, invitate a scoprire le collezioni estive del brand e la nuova esclusiva location nell’isola.

L’apertura dello store di Capri segna l’ennesimo successo del brand italiano, dopo le ultime importanti opening internazionali di Nizza, Kiev, Oberhausen, Hannover, l’ingresso da El Corte Ingles a La Coruna in Spagna e nel Grand Pacific Mall di Pechino.

Con oltre 400 punti vendita nel mondo e un fatturato che supera i 100 milioni di euro, O bag è diventato il simbolo di una start-up italiana di successo internazionale, che negli ultimi anni si è affermata nel panorama fashion grazie a idee innovative e di design del prodotto (la componibilità degli accessori) e alla capacità di rinnovarsi ogni stagione.