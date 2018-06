Jo Squillo: Lorena Antoniazzi, un nuovo store a Milano

Lorena Antoniazzi sbarca nella città meneghina con un nuovo monomarca nella centralissima via della Spiga.

Il punto vendita milanese ha ospitato l'evento di presentazione della nuova collezione Primavera-Estate 2019 di Lorena Antoniazzi, che quest’anno celebra i suoi 25 anni di vita. “La boutique di via della Spiga rappresenta un grande traguardo per l’azienda, reso possibile soprattutto dal lavoro sulle collezioni, studiate e create da mia moglie Lorena con il contributo del suo staff di creativi e artigiani, tutti concentrati nel distretto umbro”, ha dichiarato Luca Mirabassi, AD e Presidente della Sterne International. Siamo nati nel 1993 come griffe di maglieria e fino al 2000 abbiamo conosciuto uno sviluppo enorme, soprattutto negli Stati Uniti, che rappresentavano il 50% del nostro fatturato. Dopo l’attacco alle torri gemelle e la conseguente crisi, siamo stati costretti a chiudere la nostra società americana, abbiamo cessato di investire sulla nostra linea e ci siamo concentrati sulla produzione conto terzi per una nota griffe del lusso francese con cui continuiamo a lavorare proficuamente. Nel 2010 ho deciso di tornare a far crescere il marchio Lorena Antoniazzi, partendo da una completa riorganizzazione dell’azienda volta ad ampliare la produzione a un vero e proprio total look. Abbiamo assunto molte persone giovani, l’età media in azienda è di 35 anni, e le abbiamo formate nella confezione. Il mio obiettivo principale era di dare una forte identità al brand”.