Chloé: la collezione per lʼestate 2017

Una collezione all’insegna della spensieratezza e della gioia di vivere quella di Chloé firmata da Claire Waight Keller.

Abiti iper femminili e moderni che conservano però gli standard dell’heritage della maison.

Il guardaroba della donna Chloé sarà vario: dalle chemisier trattenute in vita con nastri delicati ai pantaloni stile harem abbinati a top romantici.

Le silhouette sono piuttosto over: le camicie, che ricordano le casacche dei marinai, si alternano agli abiti ampi plissettati.

L’eleganza viene espressa attraverso la ricercatezza dei tessuti: il pizzo e lo chiffon dominano la scena e vengono usati insieme al jersey e al cotone, impreziosendoli.

Per completare i look, sandali con tacco alto abbinati a piccole borse con manici in metallo.