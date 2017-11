Calvin Klein: la nuova campagna pubblicitaria mondiale

Realizzato dal fotografo Willy Vanderperre, il primo capitolo di questa nuova campagna ritrae la cantautrice e recording/visual artist Solange al fianco di un cast da lei selezionato di cantanti/cantautori, tra cui Kelela, Dev Hynes, Caroline Polachek e Adam Bainbridge dei Kindness. Il cast indossa dei look chiave delle linee CALVIN KLEIN UNDERWEAR e CALVIN KLEIN JEANS disponibili fin da ora nei punti vendita e online.

Il gruppo di talent, immortalato come una famiglia musicale “scelta”, illustra il messaggio generale della campagna. L’evoluzione del concetto #MYCALVINS vede la famiglia al centro, uno sfoggio di unità tra individui forti, sottolineato dal simbolismo della tradizionale trapunta americana. La campagna cattura questi legami e porta in vita i vari modi in cui si possono ispirare le famiglie – sia quelle di sangue che quelle scelte – a creare legami e celebrare tutto ciò che ci unisce.

Il lancio segna il primo momento di rollout della nuova campagna Our Family. #MYCALVINS con una serie di lanci che andranno dalle festività 2017 fino alla Primavera 2018. I personaggi ritratti rappresentano l’unione di varie generazioni dal punto di vista stilistico, musicale e culturale. Le storie “Our Family” cui daranno vita saranno incentrate su famiglia e comunità.

Per la prima volta, il brand intraprende un approccio digitale e veicolato dai social media per comunicare l’evoluzione della campagna di successo mondiale #MYCALVINS, lanciata originariamente nel 2014. La campagna #MYCALVINS invita influencer e consumatori a esprimersi e a massimizzare il fenomeno culturale dei ‘selfie’ e della condivisione di immagini virale. Attraverso un supporto digitale dedicato in 12 paesi e cartelloni pubblicitari outdoor di forte impatto in punti e mercati chiave durante la stagione delle festività, l’iniziativa Our Family. #MYCALVINS verrà comunicata a un pubblico mondiale.