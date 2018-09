Con la sua sensibilità ha saputo costruire un rapporto umano e professionale sia con il pubblico che con gli operatori dello spettacolo.

di Marco Calindri marcocalindri@libero.it







A 94 anni, è mancata la Signora Walda Foscale, una delle figure più rappresentative del teatro italiano che abbiano gestito più a lungo una sala italiana, il Teatro Manzoni di Milano.



Alla morte del marito Luigi, circa vent’anni fa, si è dedicata in prima persona a garantire, nella continuità, la qualità della programmazione di uno dei teatri italiani più importanti, fino a quando l’esile fisico glielo ha consentito.



Donna di particolare sensibilità, negli anni ha saputo coltivare rapporti umani e professionali molto intensi e costruttivi con attori, registi e produttori che, stagione dopo stagione, sono stati ospitati sul palcoscenico del Manzoni.



Anche nell’ultimo periodo, in qualità di Presidente Onorario, non ha mai mancato di seguire con passione la composizione del cartellone stagionale del teatro, mettendo a disposizione tutta la sua preziosa esperienza.