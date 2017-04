Padoan apre il Salone del Risparmio: "Inseguiamo una crescita più solida"

"Il Paese si trova in una fase di transizione verso una crescita più solida, sostenibile e inclusiva, la stiamo inseguendo". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan , aprendo a Milano il Salone del Risparmio , la tre giorni dedicata al risparmio gestito, a cura di Assogestioni . La manifestazione torna al MiCo per la sua ottava edizione: 160 i marchi partecipanti, 100 le conferenze in programma, per 240 relatori nazionali e internazionali. Attesi oltre 10mila partecipanti.

Padoan: "Italia continua con una graduale ripresa" - Il tema di quest'anno, "Inseguendo la crescita. Risparmio, investimenti, politiche di sviluppo", è al centro della plenaria di apertura. "Dal 2014 l'economia italiana si è avviata su un sentiero di graduale ripresa, che si è rafforzata nel biennio successivo", e che "costituisce l'uscita da una profonda recessione", ha spiegato Padoan. Ad affiancarlo il Presidente di Assogestioni Tommaso Corcos e la nota firma del Financial Times Martin Wolf: tre voci per tre punti di vista differenti che si confronteranno sulle riforme necessarie per sostenerne lo sviluppo e la crescita del Paese.



Le tre leve strategiche per inseguire la crescita - Per questa edizione il Salone ha deciso di focalizzare l'attenzione sul mix di politica monetaria e politica fiscale necessario al Paese e alla sua crescita strutturale. Risparmio, investimenti e politiche di sviluppo sono le tre leve strategiche per inseguire la crescita, favorire la ripartenza del Paese e supportare l'economia reale. In questo contesto l'industria del gestito continua a partecipare attivamente a questo processo mettendo in campo tutti i suoi strumenti, attraverso, per esempio, i Piani Individuali di Risparmio (PIR), contenitori di risparmio agevolati fiscalmente che veicolano una parte di risorse verso le PMI.



Bebe Vio, Carlo Cracco ed Elio tra gli ospiti - Ma il Salone si conferma un momento di confronto, approfondimento e dialogo non solo per gli addetti ai lavori ma anche per i singoli risparmiatori che troveranno, tra gli ospiti e i relatori, volti noti dello spettacolo e dello sport come la campionessa paraolimpica Bebe Vio, lo chef pluristellato Carlo Cracco, il cantante Elio di Elio e le Storie Tese, il pilota di Formula 1 Marc Genè, il trasformista e attore italiano Arturo Brachetti e la Gialappa’s Band.