Al SdR 2017 fanno il loro debutto i Pir, i piani individuali di risparmio

Limiti e vincoli dei Pir - Al Dirigente del Mef il compito di chiarire alcuni aspetti della normativa: dalla possibilità della sottoscrizione per persone fisiche e senza limiti di età residenti "fiscalmente" nel territorio dello Stato, al limite quantitativo dei 150.000 euro sull’investimento che, dice la norma, deve essere considerato come vincolo per singolo Pir e non per tutta la vita. Ilario Scafati si è poi soffermato sulla questione del vincolo temporale di possesso dei PIR: "Non abbiamo interesse ad appesantire la gestione con costi ulteriori. Siamo disposti, se necessario, a valutare il calcolo dei 5 anni considerando la data puntuale e non la data media". Aprendo uno spiraglio all’industria del risparmio gestito che preferirebbe questa modalità di calcolo per non vedere un incremento dei costi di gestione.



Gli investimenti "qualificati" - Utili indicazioni sono state fornite anche in merito agli investimenti “qualificati” che possono essere detenuti nel piano, con particolare riguardo alla presenza di una stabile organizzazione in Italia di un’impresa estera, da interpretarsi secondo l’accezione fiscale, quale requisito fondamentale affinché gli strumenti finanziari da essa emessi possano essere compresi tra gli investimenti qualificati del piano.