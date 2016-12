Un amico ci ha lasciato

Ci sono persone abituate a dare tanto agli altri e queste persone, anche quando se ne vanno, si preoccupano di dare il minore fastidio possibile. Romeo Della Bella, il Professore, come lo chiamavamo affettuosamente, era uno di questi.



E se è vero che lui ci ha lasciato, è altrettanto certo che spetta a tutti, noi per primi, il compito di continuare il suo lavoro in difesa degli ultimi, dei disabili, degli emarginati e dei creativi in cerca di autore.



Addio Professore, vogliamo ricordarti con questa intervista. Per chi, come te, ha saputo dare tanto, saranno certamente aperte le porte di tutti i Paradisi.