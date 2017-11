Moda, home, wedding e creatività: a L’Artigiano in Fiera la genialità delle imprese

La moda, il design e una possibilità per i giovani talenti - Nell'area "Moda & Design" (pad. 4), sono protagoniste l'intraprendenza e l'entusiasmo dei giovani. I visitatori potranno scoprire la qualità dell’arte sartoriale e incontrare i talenti emergenti che, recuperando la tradizione artigiana, realizzano prodotti innovativi legati al design e al complemento d'arredo.



Nella capitale della moda, “L’Artigiano in Fiera” rappresenta un palcoscenico per le start up di un settore che difficilmente trova spazi adeguati al confronto diretto con il pubblico: realtà locali ma dall'anima internazionale.



L'arredo artigianale di qualità - "Abitare la casa" (pad. 4) è lo spazio dedicato all'arredamento artigianale di qualità. L'economia del mobile, in Italia, coinvolge ben 79mila aziende che impiegano più di 320mila addetti e danno vita a un giro d'affari che, lo scorso anno, ha toccato i 41 miliardi di euro. Bastano questi pochi dati per "fotografare" la centralità di un comparto dinamico e apprezzato nel mondo.



Una costola significativa di questo "mondo", quella dell'arredo artigianale di qualità, è presente, anche quest'anno, a L'Artigiano in Fiera. Ampio risalto è dedicato alle migliori soluzioni abitative con proposte di arredo su misura realizzate in modo ecosostenibile, come accade spesso agli artigiani più attenti delle grandi realtà industriali alla cura e all'origine delle materie prime.



Artimondo Home Collection - Tra le novità dell'anno un nuovo grande progetto: Artimondo Home Collection. Si tratta di una collezione dedicata alla casa innovativa, high tech capace di coniugare comfort, funzionalità e estetica. Un luogo in cui lo stile italiano incontra le tendenze cosmopolite dell'abitare contemporaneo con un'attenzione particolare all'artigianalità e alla qualità dei materiali.



Il debutto del "Bridal Show Milano" - Sempre ne padiglione 4, debutta in fiera il "Bridal Show Milano", una vetrina che riunisce in un unico contesto i migliori rappresentanti del mondo wedding e presenta le eccellenze per gli sposi con le anteprime, le ultime idee e tendenze del mercato. Bridal Show Milano è un'occasione unica per i visitatori per trovare ispirazione su come organizzare il matrimonio perfetto, così come qualsiasi altra occasione si voglia festeggiare con stile.



Spazio al fai da te e all'hobbistica con il "Salone della creatività" - Nel padiglione 6, infine, va in scena il "Salone della creatività". Un'area pensata per gli appassionati del fai da te e dell'hobbistica. Un evento nell'evento in cui i visitatori possono scoprire la creatività a 360 gradi: decoupage, patchwork, quilting, crochet, tricot, ricamo, scrapbooking, tessuti, filati e perline. Al "Salone della creatività" è inoltre possibile mettere in pratica il proprio talento creativo con dimostrazioni del vivo, seguendo il processo produttivo di un oggetto, dalla "materia grezza" fino al confezionamento. Sono oltre cento, inoltre, i corsi in programma, dove mettersi alla prova con gli esperti del settore.