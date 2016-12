Tecnologia a scuola: si migliora, ma non troppo

IN CRESCITA LE TECNOLOGIE NELLE SCUOLE – Le innovazioni digitali, introdotte con la legge di stabilità 2012, riguardano principalmente le iscrizioni online degli studenti, la pagella in formato elettronico con validità legale inviata per posta elettronica o consultabile in Rete, i registri elettronici del docente e di classe, e l'invio di comunicazioni ad alunni e famiglie. Il raffronto con l'anno 2013/14 evidenzia un generalizzato incremento delle dotazioni tecnologiche disponibili per la didattica tanto nei laboratori che nelle aule. Il portale scolastico risulta disponibile per la quasi totalità degli istituti statali (99,3%), con coperture del 100% in Molise, Sicilia, Umbria, Marche, Abruzzo. Il servizio di comunicazione online tra scuole e famiglie è attivo nel 58,3% degli istituti statali. Numeri più bassi invece per l'utilizzo di piattaforme per la condivisione di materiale didattico e per la gestione di corsi online, presenti in appena il 16,5% degli istituti statali.



PIÙ DISPOSITIVI IN USO AGLI ALUNNI – Migliora anche il rapporto tra alunni e tecnologie. I risultati della rilevazione indicano che si è passati da 8,9 alunni che utilizzano un singolo device nell'anno scolastico 2013/2014 a 7,9 alunni per il 2014/2015. Un incremento che, a livello territoriale, ha registrato i migliori risultati in Sicilia (-2,0), Lombardia (-1,6), Campania(-1,5) e Calabria (-1,3). L'aumento delle tecnologie comprende anche i dispositivi a disposizione del docente: il rapporto tra alunno e dispositivo mobile in totale (sia quelli in uso agli alunni che in uso ai docenti) è passato da 82,2 del 2013/2014 al 32,1 del 2014/2015.



IL REGISTRO ELETTRONICO NON VA GIU' - Il registro elettronico di classe risulta presente nel 69,2% dei casi, contro il 58,2% del 2013/14. Un successone, se non fosse che, a guardar bene, è ancora un istituto su 3 a non utilizzarlo. Meglio va per il registro dei professori, rilevato nel 73,6% degli istituti. Ma c'è ancora molta strada da fare perché sia presente in tutte le aule.



EMILIA ROMAGNA AL TOP, BASILICATA FLOP – L'antipatia che resiste verso il registro elettronico non è l'unico punto critico della tecnologia a scuola. A fronte di un 41,1% di istituti che a livello nazionale ha più di 10 computer o dispositivi mobili per la didattica, il 7,9% delle scuole dispone di un solo computer per la didattica e il 9,8% non ne dispone affatto. Sebbene la maggioranza degli studenti, ovvero il 62%, frequenti il 41% di scuole con più tecnologie in aula, non appare trascurabile la quota del 9,2% di studenti iscritti presso scuole in cui la didattica in aula non può fruire delle potenzialità delle tecnologie. Rimangono poi grosse differenze a livello regionale sulle dotazioni a disposizione degli studenti e dei prof. La situazione più critica è quella della Basilicata, dove un terzo delle scuole dispone al massimo di un solo dispositivo e coinvolge il 22% degli studenti della regione. Favorevoli, al contrario, le condizioni in Emilia Romagna: gli alunni che si trovano in scuole poco attrezzate (pari al 7%) sono soltanto il 3% del totale, mentre il 74% frequenta le scuole con maggiore dotazione tecnologica.