Sette cose da imparare dal boss Apple

Non è lo "Stay hungry, stay foolish" di Steve Jobs, ma non ha nemmeno la pretesa di esserlo. Eppure Tim Cook, CEO Apple, secondo Skuola.net qualche piccolo insegnamento lo ha lasciato lo stesso agli studenti. Il 10 novembre scorso, ospite alla Bocconi di Milano, ha presenziato all'apertura di un nuovo corso di laurea triennale dedicato all'innovazione e ai big data, il Bachelor of Science in Economics, Management and Computer Science (Bemacs). E proprio in questa occasione ha permesso ai ragzzi di fare scorta di consigli e di selfie.

#1 Cambiate il mondo

Non proprio una cosetta da niente, diciamolo. Ma secondo il CEO Apple vale la pena di provare a lasciare un impronta dietro il proprio passaggio. E tentare di rendere il mondo il posto che si è sempre sognato.



#2 Migliorate la vita delle persone

Tim Cook pensa in grande, ma magari è proprio questo suo modo di vedere le cose che lo ha portato ai vertici di un'azienda come Apple. E poi, c'è forse qualcosa che realizza di più della consapevolezza che il proprio lavoro può aver aiutato qualcuno e migliorato la sua vita?



#3 Portate più in la le frontiere

"Siete cittadini non solo dell'Italia - ha detto il CEO alla Bocconi - o di altri paesi, ma cittadini del mondo. Voi studenti dovete riuscire a mantenere il vostro idealismo, spingete, andate oltre, portate più in là le frontiere tenendo conto dei vostri valori".



#4 Fate sempre il vostro meglio

È questa la chiave dell'eccellenza secondo Cook e l'Italia ne è la dimostrazione: "È il vostro paese che dimostra continuamente come qualità significa fare il meglio, non produrre di più".



#5 Fate sempre quello che è giusto

Perchè si deve vivere bene e in maniera coerente con quelli che sono i propri valori. Non bisogna mai snaturarsi. Fare sempre quello che è giusto fa bene "Non solo al business", dice Cook. Perchè "Non siamo qui per far soldi, ma per lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato".



#6 Le differenze rendono forti

Il CEO elogia il lavoro di gruppo, il fare squadra. E racconta del suo gruppo di studi di quando anche lui era solo uno studente: "Amavo il team work e nel mio gruppo di amici abbiamo usato le differenze per diventare più forti".



#7 Fatevi sentire

"Speak up" conclude poi Cook. "Siete la prima generazione che può parlare al mondo e allora tirate fuori la voce!".