Scuola, tra irregolarità e domande via al concorsone

I PROF COSA HANNO AFFRONTATO? - Oltre 2.500 sedi d’esame, 139 le classi di concorso coinvolte a fronte delle 31 della selezione del 2012. Per gli scritti sono state elaborate 93 tipologie di prova. Bei numeri quelli con i quali il Ministero di Viale Trastevere ha solamente iniziato a fare i conti. Intanto può comunque mettere una crocetta sulla giornata di oggi, il primo giorno delle prove scritte è terminato. Il 28 aprile i prof hanno fatto i conti con domande sulla loro materia di insegnamento, di cui 2 in lingua straniera, altra novità del concorso scuola 2016. Sei i quesiti a risposta aperta, 2 (quelli in lingua) a risposta chiusa. Chi supera la prova di oggi passa all'orale. Nella valutazione dei titoli si valorizzeranno pure i titoli abilitanti, il servizio pregresso, il dottorato di ricerca e le certificazioni linguistiche.



LE PRESUNTE IRREGOLARITÀ - Una prova che però non sembra essersi svolta ovunque in maniera tranquilla, almeno stando a quanto leggiamo su Twitter e su alcuni gruppi Facebook di cui parla BlastingNews. Secondo quanto riporta il sito, sembrerebbe che addirittura in alcune scuole di Roma e Palermo, sedi della prova del concorsone, siano persino stati chiamati i carabinieri. Le forze dell'ordine pare che siano intervenute pure in altre zone d'Italia bloccando le prove. Il motivo? Stando a quanto scritto dallo stesso portale d'informazione, ci sarebbero state illegittimità causate dalla mancanza di commissari e di griglie di valutazione. In effetti, come riporta IlSole24ore, il nodo dei compensi per le commissioni esaminatrici ancora non è stato sciolto.



PROVA FATTIBILE? - L'agitazione è tanta, ma il deputato del Partito Democratico, Maria Coscia, smentisce le notizie sulle irregolarità del concorso scuola 2016 dal suo profilo Facebook: "Il Miur ha verificato la fondatezza delle informazioni circa interventi Carabinieri. Per ora tutto ok. Le prove si stanno svolgendo tranquillamente". E posta pure qualche prima impressione di quei prof che oggi ci hanno fatto i conti: "La prova era fattibile, l'unico problema forse è stato il tempo, troppo poco per finire i quesiti - spiega Valeria, una candidata di Cagliari - Principalmente si chiedeva di applicare le metodologie didattiche alla disciplina. I quesiti di inglese erano facili - aggiunge - Non era la prova che mi aspettavo, credevo fosse più complicata, con altri argomenti. Mi ha spiazzato".



MIUR: TUTTO REGOLARE - Silvia Chimienti, del Movimento 5 Stelle, invece solidarizza con i prof e dalla sua pagina Facebook chiede di essere aggiornata su eventuali irregolarità riscontrate in questo primo giorno del concorso scuola 2016. "È vero che in alcune scuole stanno chiamando i carabinieri? Chi ha notizie CERTE lo scriva qui" posta e i commenti non tardano ad arrivare. C'è chi parla di commissioni assenti o del problema delle griglie di valutazione, spesso facendo anche il nome delle scuole "luogo del delitto". Ma il Miur continua a smentire ogni voce al riguardo: "Leggiamo notizie che parlano di caos e problemi. Smentiamo, #concorsoscuola partito regolarmente" twitta dal profilo di @MiurSocial.