Milano, al via la seconda edizione del Master in Retorica

Far vincere i buoni argomenti anche contro interlocutori astuti e persino scorretti, smascherare i loro trucchi o batterli sul loro terreno per poter affermare con forza il ragionamento. Per raggiungere questo obiettivo, un aiuto importante arriva dall’arte della retorica riscoperta in nuove vesti, adattate alla comunicazione contemporanea. Ora, dopo il grande successo ottenuto nella prima edizione, si aprono le iscrizioni per il Master in Retorica per le Imprese, la Politica e le Professioni della Facoltà di Filosofia dell’Università Vita–Salute San Raffaele. Il bando è aperto dal 1 giugno al 30 settembre 2016.