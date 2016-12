Santi - Non sono pochi i maturandi che tenteranno la carta del Santo a cui votarsi: sono il 37% del campione e sono prevalentemente maturandi del Mezzogiorno. Tra i preferiti, al primo posto, c’è San Giuseppe da Copertino, protettore degli studenti (arriva al 35% delle preferenze); al secondo posto (con il 22% dei voti) si piazza Santa Rita, quella a cui solitamente si affidano le cause impossibili (anche, se trattandosi di esami, non è poi il caso di drammatizzare fino a questo punto); molti consensi anche per Sant'Espedito da Militene, in genere invocato per risolvere problemi urgenti e disperati, e per San Girolamo, protettore degli studiosi (entrambi al 13%); seguono Sant’Egidio (11%), colui a cui ci si rivolge quando si è presi dal panico, e San Zaccaria (6%), che si pensa liberi dal mutismo (come quello che potrebbe attanagliare qualche maturando di fronte alla commissione d’esame).



E fanti - Accanto ai Santi, ecco avanzare personaggi famosi da cui prendere ispirazione in questo momento così impegnativo: sono gli idoli “in carne ed ossa” che hanno dato di sé un’immagine vincente. Skuola.net ha chiesto all’intero campione quale personaggio considerano particolarmente azzeccato per l’occasione, e tra tutti spicca Leonardo DiCaprio, fresco vincitore dell’Oscar, che ottiene un ottimo 34% di preferenze. Il suo trionfo, dopo tanti tentativi e grandissimo impegno, non può che infondere fiducia ai maturandi. Sono soprattutto le ragazze ad averlo scelto come esempio. E poi c’è Sheldon Cooper, tuttologo della serie Tv “Big Bang Theory”, selezionato dal 27% degli intervistati: la sua conoscenza è talmente vasta da suscitare invidia in ogni studente alle prese con gli esami. E poi? Come non pensare a Claudio Ranieri, che contro ogni pronostico ha portato la squadra del Leicester a trionfare nel campionato inglese, fonte d’ispirazione per il 23% degli intervistati, in gran parte maschi. Altro amuleto personale scelto dai ragazzi è l’imbattibile Chuck Norris (al 16%): del resto, riesce sempre a spuntarla senza nemmeno un livido.