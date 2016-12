Libri gratis per 3 anni agli studenti vittime del sisma

Libri gratis agli studenti dei comuni terremotati: l'accordo



Nascerà un comitato, coordinato da un rappresentante del MIUR, che valuterà ogni anno le necessità e controllerà che agli studenti delle aree coinvolte dal terremoto siano forniti i libri per studiare, tenendo conto del numero dei comuni coinvolti. E' possibile quindi che sia ampliata l’area di intervento anche alle zone dell'Italia centrale che hanno vissuto le scosse di novembre.



Garantire il diritto allo studio



“Abbiamo risposto all'appello del Ministro Giannini offrendo la nostra disponibilità. A quel punto, la Direzione Generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione del MIUR ci ha chiesto di partecipare alla task force che per tre anni assisterà i comuni delle aree terremotate attraverso un accordo triennale con il quale garantiremo la fornitura dei libri scolastici" - ha detto Giorgio Palumbo, Presidente del Gruppo Educativo di AIE. “Ci impegniamo a donare agli studenti delle scuole coinvolte i libri di testo che utilizzeranno durante l’anno scolastico per dare loro un primo aiuto pratico e garantire il diritto allo studio di questi ragazzi”.



Il terremoto non può toglierci i libri



"Il terremoto non può toglierci nulla, nemmeno i libri. Ringrazio l'AIE per aver dato insieme a noi questo messaggio potente. Nella pronta disponibilità e nella tangibile solidarietà colgo un abbraccio e un invito al ritorno alla normalità che inizia dalla scuola e parte dai libri, un bene di prima necessità per i nostri ragazzi" - ha dichiarato il Ministro Stefania Giannini.