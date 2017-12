ICS International School apre una nuova sede a Milano

La ICS International School si amplia ed inaugura una nuova sede a Milano, la quarta, realizzata dall’architetto Massimo Magaldi . ICS International School, del gruppo spagnolo Nace School, è un progetto formativo che nasce dalle esperien¬ze maturate in KC School e Ludum School: è la prima scuola, dedi¬cata ai bambini e ragazzi da 0 a 18 anni, che propone un curriculum di studi inter¬nazionale, per preparare e formare i cittadini del mondo.

I corsi spaziano dal design all’arte, dal corso di cinese a quello di Food Design, dalla fotografia alla robotica e con particolare attenzione allo sport. Una scuola a tempo pieno con cucina interna a cinque stelle. In occasione dell’apertura della nuova sede, e per presentarsi a genitori e bambini, ICS International School ha pensato a una serie di eventi diffusi, che permettono di fare un’esperienza del progetto formativo della scuola.

Tra gli appuntamenti in programma, il 16 Dicembre 2017 si terrà un Open-Day a partire dalle 12:30 fino alle 18:00, che darà modo di scoprire l'offerta scolastica in maniera inedita. Sarà possibile approfittare dell'allestimento basato su sei famose novel inglesi, strutturato con live performance sul mondo delle favole, giochi, set fantastici allestiti all'interno dell'istituto e allo stesso tempo si avrà modo di parlare con i rappresentanti della scuola e scoprire la proposta educativa di ICS International School.