Gite spericolate, uno studente su dieci fa uso di droghe

Non aprite quella porta: dietro potreste trovarci di tutto. Non è un titolo di un film ma la triste realtà. Stiamo parlando di quello che spesso capita negli alberghi d’Italia e d’Europa, soprattutto in primavera, quando sono popolati dalle comitive di studenti in gita d’istruzione. Perché, a volte, questi viaggi di istruttivo hanno davvero poco. Le cronache ce lo ricordano puntualmente. L’ultimo episodio in ordine di tempo è quello che ha visto protagonisti i ragazzi del prestigioso Liceo Parini di Milano in trasferta a Roma, beccati a far uso di Marijuana dai loro professori, e per questo denunciati. Ma, se pensate che sia un caso limite, isolato, vi sbagliate di grosso.