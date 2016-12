Facebook, la Top5 secondo gli studenti

#1 Tua madre è Leggenda

Il primo posto se lo guadagna "Tua madre è leggenda", una pagina Facebook da 1 milione e 200mila like. Il 38% dei teenager ha detto che è la fanpage che più li diverte. I post di "Tua Madre è leggenda" ironizzano un po' su tutto, ma soprattutto sui luoghi comuni e sulle situazioni in cui tutti siamo capitati, almeno una volta nella vita, e a cui non possiamo sottrarci. Insomma, chiunque prende coscienza di essere finito in quella rete ironica non può sottrarsi a una risata... ops, a un like.



#2 Commenti Memorabili

Il genio si nasconde nei post(-i) più insospettabili e "Commenti memorabili" ne è la prova social. La pagina che piace al 18% degli studenti ha totalizzato più di un milione di like su Facebook. I post sono assurdi e a volte incredibili, e molto spesso si dubita sul fatto che i commenti postati siano frutto di arguti e sarcastici commentatori di mestiere o di inconsapevoli geni in grado di creare fenomeni virali.



#3 Il Milanese Imbruttito

Sul web c'è spazio per tutti, anche per l'acido milanese che non sopporta nulla, men che meno il terroncello del Sud. La pagina, che conta oltre 800mila like, è stata messo sul podio dal 14% degli studenti che hanno partecipato alla web survey di Skuola.net. Dai post sulla nebbia di Milano ai meme sull'aperitivo in voga al Duomo, la pagina fa ironia su alcuni luoghi comuni del milanese tipo, ma anche di chi purtroppo o per fortuna è stato adottato dalla città della Madunina diventando "milanese d'adozione".



#4 Se i quadri potessero parlare

È la preferita da uno studente su 10. A chi è capitato di imbattersi in questa fanpage sa benissimo di cosa parliamo. Si tratta di una divertente trovata in cui le figure silenziose dei quadri di colpo prendono vita con frasi e battute irresistibili. Il contrasto tra passato e presente ha come risultato un'improbabile ma verosimile comicità, molto apprezzata da circa un milione di persone.



#5 Il coinquilino di m.

Prediletta dal 5% degli studenti, la pagina conta più di 500mila like e fa ridere centinaia di ragazzi prendendo spunto dalla vita vera. Il motivo? Si parla di episodi reali postati da studenti, soprattutto universitari, che condividono foto e descrizioni di alcuni dei comportamenti più imbarazzanti dei loro coinquilini. Dalle cattive maniere quando si condividono gli spazi comuni, fino alle geniali trovate culinarie della dieta universitaria: e non stiamo parlando della gettonatissima pasta e tonno, ma per esempio di toast fatti abbrustolire sul gas. "Il coinquilino di m." è uno sguardo social-ironico sull'universitario medio, fuori sede.