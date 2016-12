Foto della gita su facebook? Da oggi è vietato

foto Dal Web 11:41 - Pubblicare sui social network le foto della gita scolastica, un must per la stragrande maggioranza degli adolescenti. Da oggi è tassativamente vietato, a patto di non avere l'autorizzazione esplicita da parte di tutte le persone riprese. Una rigorosa presa di posizione da parte del Garante della Privacy che non si limita alle gite, ma comprende anche tutte le attività connesse alla scuola, comprese le recite. - Pubblicare sui social network le foto della gita scolastica, un must per la stragrande maggioranza degli adolescenti. Da oggi è tassativamente vietato, a patto di non avere l'autorizzazione esplicita da parte di tutte le persone riprese. Una rigorosa presa di posizione da parte del Garante della Privacy che non si limita alle gite, ma comprende anche tutte le attività connesse alla scuola, comprese le recite.

NIENTE FOTO E NIENTE CELLULARI Se ne è discusso a lungo e alla fine si è arrivati ad una conclusione: troppe foto di minorenni in rete, molto spesso inconsapevoli o addirittura contrari. Ma a destare preoccupazione non sono solo le immagini statiche: sul web vengono diffusi sempre più frequentemente video girati in classe, che narrano le epiche bravate di adolescenti ribelli. La pronuncia del Garante è chiara e non lascia dubbi: illegali. Al bando anche smartphone e tablet, utilizzabili solo per fini strettamente personali e attinenti allo studio. Ma in questo caso la normativa offre più libertà: sarà ogni Istituto a disciplinare in materia, scegliendo se vietarne totalmente l'utilizzo o adottare una linea di tolleranza. Previste sanzioni in denaro per chi trasgredisce e, attenzione, in alcuni casi si rischia penalmente.

TELECAMERE DI SORVEGLIANZA: SOLO QUANDO LA SCUOLA E' CHIUSA Di scuole somiglianti al Grande Fratello ce ne sono fin troppe. Basta mettere il cartello che avvisa della videosorveglianza e il gioco è fatto? No, non è così. Il Garante della Privacy ha ribadito una questione che, è bene sottolineare, non è una novità. Infatti la disciplina in materia stabilisce che gli impianti di videosorveglianza possano essere attivati solo negli orari di chiusura delle scuole. In ogni caso i nastri delle registrazioni vanno cancellati entro 24 ore. Una normativa che molto spesso gli Istituti faticano a recepire.

I VOTI E I RISULTATI DEGLI SCRUTINI SONO PUBBLICI In attesa che il Ministero metta a punto una procedura standard per la registrazione e la notifica informatizzata dei dati sull'andamento scolastico degli studenti, il Garante si è pronunciato in maniera preventiva, auspicandosi che venga posta particolare attenzione alla tutela dei dati personali. I voti dei compiti in classe, delle verifiche e i risultati degli scrutini e degli esami sono pubblici e deve essere adottato un regime di trasparenza, sempre nel rispetto delle procedure ministeriali.