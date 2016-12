Vivere fino a 120 anni sarà possibile: test sull'uomo di un farmaco antidiabete

Un farmaco antidiabete in uso da decenni promette di essere il primo rimedio in grado di "bloccare" l'invecchiamento e di allungare la vita degli esseri umani fino a 120 anni di età . A rivelarlo è la Fda , l'agenzia responsabile per la commercializzazione dei farmaci negli Usa, che ha annunciato l'avvio della fase di test su tremila pazienti. "L'elisir di lunga vita" è rappresentato dalla metformina , una molecola che in laboratorio ha allungato del 40% la vita dei topi.

I test - Quello inaugurato dalla Food and Drug Administration è uno studio unico nel suo genere, che coinvolgerà individui tra i 70 e gli 80 anni di età già colpiti da malattie cardiache, o tumori o demenza. I test saranno effettuati in California, presso il Buck Institute per la ricerca sull'invecchiamento.



Uno studio "rivoluzionario" - "Se prendiamo di mira l'invecchiamento e riusciamo a rallentarlo, a quel punto rallenteranno automaticamente tutte le patologie e le malattie che si manifestano con gli anni", ha spiegato Gordon Lithgow, del Buck Institute. "Si tratta di un'idea rivoluzionaria, inconcepibile solo vent'anni fa - ha aggiunto - ma sta accadendo e c'è ogni ragione per credere che sarà possibile. I processi che portano all'invecchiamento non sono più un mistero".



Addio a Parkinson e Alzheimer - Se l'esperimento avrà successo, spiegano gli esperti, le prime malattie a "scomparire" sarebbero l'Alzheimer, il Parkinson e le demenze senili. "Una persona di 70 anni avrà un'età biologica di un 50enne", ha commentato Jay Olshansky, gerontologo della Illinois University di Chicago. La metformina viene giudicata il prodotto migliore contro l'invecchiamento organico, in quanto aumenta le molecole di ossigeno presenti nelle cellule.