Studio italiano: "Troppi integratori provocano il cancro alla prostata"

I risultati della ricerca italiana sembrano dunque smentire quella che era considerata una verità conclamata, e cioè la possibilità di prevenire il cancro alla prostata attraverso un'alimentazione mirata. Un altro recente studio, condotto in dieci Paesi, ha svelato che un uomo su due non sa riconoscere i sintomi di questa forma tumorale.



I test sono stati condotti su pazienti affetti da una malattia pre-tumorale della prostata. A un primo gruppo sono stati somministrati per sei mesi "pilloloni" contenenti alte dosi delle tre sostanze antiossidanti nel mirino. Al secondo, invece, è stato somministrato lo stesso quantitativo di integratori contenenti però una sostanza placebo (amido).



Una scoperta "rivoluzionaria" - Il risultato? I soggetti trattati con le sostanze attive hanno registrato una probabilità tre volte maggiore di sviluppare un tumore alla prostata rispetto a quelli trattati con placebo. "Personalmente temevamo che non saremmo riusciti a dimostrare l'efficacia di queste sostanze a causa della durata relativamente breve del trattamento", ha dichiarato Paolo Gontero, leader del team di ricercatori. "Mai ci saremmo aspettati - ha aggiunto - di dover constatare un effetto opposto a quanto avevamo sperato".