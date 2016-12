Stress natalizio, scatta l'"ansia da regalo"

11:47 - Il Natale sta arrivando e oltre a canti, addobbi e abbuffate porta con sé un carico notevole di stress. Molti soffrono addirittura "l'ansia da regalo" un po' per il poco tempo a disposizione, un po' per i negozi affollati ma anche per il budget limitato a causa della crisi. Gli psicologi consigliano di rilassarsi e orientarsi su doni con valore emotivo.

Il segreto è l'amore - Questo il consiglio della psicologa e presidente della Società europea disturbi attacchi di panico (Eurodap), Paola Vinciguerra: "Un piccolo pensiero curato nella presentazione, per esempio sarà sempre più gradito di un grande oggetto buttato lì senza amore. Bisogna cioè modificare il valore economico di un regalo in valore emotivo, perché un oggetto costoso non vale di più di un oggetto cercato davvero".



Le dritte - Vinciguerra fa anche degli esempi: "Una vecchia foto che rappresenti un momento di forte condivisione con la persona alla quale si vuol fare un regalo, messa in una cornice di legno, materiale vivo, può avere un valore emotivo molto alto".



Per i figli, invece, l'esperta suggerisce che il regalo più bello "è trascorrere più tempo con loro, facendo cose che non si ha mai tempo di fare". Insomma, il Natale non deve essere un "compulsivo correre nell'illusione di riempire un vuoto" e l'arma migliore contro lo stress è "ritrovare e valorizzare i vecchi riti, come il taglio del panettone, l'attesa della mezzanotte per farsi gli auguri". Vinciguerrra conclude: "Tutto questo unisce davvero, se fatto con desiderio".