Milano è "la città che non dorme mai" Sei abitanti su 10 con problemi di sonno

Occhio ai comportamenti errati - L'assunzione incontrollata di sostanze eccitanti (41%), come pastiglie multivitaminiche (11%) ed energy drink (21%), associata a pasti irregolari e comportamenti errati praticati prima di coricarsi nel letto, rende tormentate le notti di molti milanesi, sull'orlo di una crisi di nervi.



Può essere un sintomo - Michele Cucchi, direttore sanitario del Centro medico Santagostino di Milano, spiega: "Ci sono molti motivi per cui le persone dormono male. Spesso il sonno non ristoratore è sintomo di una sindrome più grave. Oggi le persone non dormono per quattro principali cause: stress, ansia, depressione e incapacità di sincronizzare il proprio bioritmo con lo stile di vita seguito".



Tra le cause principali dei disturbi del sonno ci sono anche le sostante eccitanti. La più abusata tra queste è il caffè, bevuto fino a due volte al giorno dal 26% delle persone, e fino a quattro volte dal 52%. Tra le altre sostanze eccitanti, ci sono il tè, gli energy drink e gli integratori di vitamine. La maggior parte dei milanesi riposa dalle 6 alle 8 ore a notte (49%), mentre il 21% può beneficiare di sole 4-6 ore e il 15% tra le 8 e le 10.