Staminali, sempre più vicine le "fabbriche" di sangue personalizzate

In entrambi i laboratori sono state seguite delle procedure che hanno permesso in un certo senso di "educare" le cellule staminali a differenziarsi.



Il primo studio - I ricercatori del Boston Children's Hospital hanno utilizzato come materia prima cellule staminali umane pluripotenti, capaci cioè di generare tutti i tipi di cellule presenti nell'organismo adulto. A contatto con un "cocktail" di sostanze chimiche, le cellule hanno dato origine a un tessuto embrionale che è stato poi riprogrammato geneticamente per produrre le staminali del sangue. Una volta trapiantato nei topi, il tessuto ha attecchito e ha cominciato a differenziarsi: a distanza di poche settimane, nell'organismo di alcuni topi circolavano cellule del sangue umane. Le stesse cellule sono state osservate nel midollo osseo.



Il secondo studio - L'altra ricerca, coordinato da Shahin Rafii della Cornell University di New York, ha invece preso in esame le cellule adulte che rivestono la parete dei vasi sanguigni nei topi, poi riprogrammate geneticamente per acquisire le stesse proprietà delle staminali del sangue una volta poste nell'ambiente giusto per la maturazione.