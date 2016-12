Sei polmoni in 19 anni di vita: doppio ri-trapianto salva una giovane a Siena

Il delicato intervento è un caso unico in Toscana e molto raro anche a livello mondiale. "Il ri-trapianto interessa circa il 4% dei pazienti trapiantati - spiega Piero Paladini, direttore delle unità operative trapianto di polmone -, e in Europa è una procedura che riguarda poco più di 50 pazienti all'anno".



La giovane paziente del policlinico senese era stata sottoposta nel 2013 a un duplice trapianto di polmone per insufficienza respiratoria terminale. Nel dicembre 2015, racconta ancora Paladini, "è stato necessario procedere al ri-trapianto di entrambi i polmoni, per una condizione di rigetto cronico caratterizzata da un danno polmonare progressivo, conosciuto come bronchiolite obliterante".



Dopo l'operazione, la degenza è proseguita nel reparto di Terapia intensiva cardiotoracica e, successivamente, in Chirurgia toracica e presso l'Uoc Malattie respiratorie e trapianto polmonare. "Il ri-trapianto - aggiunge Paladini - presenta problemi più complessi rispetto al primo trapianto e il successo dell'intervento è legato a diversi fattori".