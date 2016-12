Scoperto in Italia uno "stop molecolare" che spegne il cancro al cervello nei bimbi

I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Developmental Cell. Attualmente la strada per contrastare il medulloblastoma si basa sulla chirurgia combinata con chemioterapia e radioterapia, ma la sopravvivenza non è priva di effetti collaterali e spesso compaiono forme di resistenza ai farmaci. Il nuovo metodo si basa invece sull'aver individuato l'effetto "domino" a livello molecolare che porta diffusione del tumore.



Cellule nervose senza controllo - "In una percentuale significativa di pazienti il medulloblastoma è causato dall'abnorme attivazione della cosiddetta via di Hedgehog (HH): una sorta di domino molecolare che, in condizioni non controllate, culmina nella proliferazione e migrazione delle cellule nervose", ha spiegato Gianluca Canettieri, coordinatore del team di ricerca. "In questi soggetti - ha aggiunto - abbiamo osservato anche un accumulo di poliammine, cioè piccole molecole a carica positiva che, in genere, aumentano in caso di tumore".



Verso una terapia personalizzata - Una volta scoperto il meccanismo, i ricercatori sono riusciti a bloccarlo, disinnescando le molecole coinvolte con farmaci specifici. I primi risultati ottenuti in laboratorio e su animali sono stati positivi. Se confermati nell'uomo, potrebbero portare ad una terapia personalizzata di questa forma di cancro e di tutti gli altri tumori che dipendono da un meccanismo simile, come quelli di prostata, pancreas, polmone, seno e colon.