Scatta l'allarme influenza: già a letto 500mila italiani, ma entro fine febbraio ne colpirà almeno 5 milioni

Cresce il rischio di ammalarsi - Sono due, in particolare, i ceppi che potrebbero causare più danni della media, l'A/Hong Kong e il B/Brisbane, che contengono mutazioni in grado di favorire una maggiore circolazione dell'influenza. I sintomi non cambieranno (febbre, mal di testa, gola, dolori alle articolazioni e infezioni alle vie respiratorie), ma il rischio di ammalarsi sarà più alto. E i dati lo confermano. Nella settimana dal 28 novembre al 4 dicembre, l'incidenza settimanale (numero di casi per 1.000 assistiti rapportati all'intera popolazione italiana), sono stati circa 115mila, 20mila in più della settimana precedente.



Corsa ai vaccini - I medici hanno ribadito l'invito alla vaccinazione soprattutto per le categorie a rischio, ricordando che entro il 31 dicembre il vaccino sarà gratis per chi ha più di 65 anni, per i malati cronici, gli immunodepressi e i cardiopatici. Ma, proprio a causa dell'aggressività del virus, l'invito è esteso quest'anno anche alle persone sane tra i 50 e i 60 anni.