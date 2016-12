Sanità, diminuiscono le sperimentazioni sugli animali: nel 2014 30mila in meno

In Italia diminuiscono le sperimentazioni cliniche in cui vengono utilizzati animali: nel 2014 sono state infatti ben 30mila in meno rispetto all'anno precedente. E' quanto emerge dai dati pubblicati in Gazzetta Ufficiale e riportati sul portale web del ministero della Salute. Raccolti secondo le modalità previste dalla direttiva Ue sulla protezione degli animali a fini scientifici, i nuovi dati fanno registrare per la prima volta un numero totale inferiore alle 700mila unità.