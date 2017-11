Salute, arriva la tisana certificata

Ai primi posti come sedativo c’è la valeriana, unico insignito della dicitura di fitoterapico a uso medico. La camomilla, invece, è consigliata contro il raffreddore, mal di gola, irritazioni e problemi gastrointestinali.



Quasi duecento le erbe studiate sinora dal Committee on Herbal Medicinal Products europeo che può rilasciare due tipi di certificazione. La prima riguarda i fitoterapici di uso “ben noto”, presenti in Europa da almeno dieci anni e con una serie di studi pregressi che ne dimostrino la loro efficacia; la seconda che definisce i fitoterapici “tradizionali”, ritenuti sicuri dopo i dovuti controlli: un periodo lungo 30 anni senza effetti collaterali, di cui almeno 15 nell’Unione europea. Ma l’Ema ha elencato anche la dose massima consentita per evitare effetti indesiderati. Venti grammi, ad esempio, è il limite consentito di radice di valeriana: oltre si va in overdose.



Un business che non s’arresta. Secondo l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, le registrazioni di fitoterapici nel nostro Paese sono passate da due, nel 2005, a più di mille nel 2017. Ma quali sono le piante più utilizzate? Secondo un studio condotto nei principali Paesi europei, su un campione di circa 2 mila persone, la pianta più utilizzata sarebbe il gingko Biloba utile come antiossidante e per favorire la circolazione sanguigna.