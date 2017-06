Oms, eletto il nuovo direttore: l'etiope Tedros Adhanam Ghebreyesus

L'etiope Tedros Adhanam Ghebreyesus è il nuovo direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Lo ha eletto l'assemblea dell'Oms: 52 anni, ha già ricoperto le cariche di ministro della Salute e degli Esteri del proprio Paese tra il 2005 ed il 2016. Ghebreyesus entrerà in carica per un mandato di 5 anni il prossimo 1 luglio 2017. Subentrerà alla cinese Margaret Chan, rimasta alla guida dell'Oms per dieci anni.