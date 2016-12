19 maggio 2015 Musica, potassio e passeggiate: dieci consigli per contrastare lo stress da lavoro In Italia colpisce un lavoratore su quattro e può provocare disturbi anche gravi Tweet google 0 Invia ad un amico

View image | gettyimages.com 1. Ascoltare "buona" musica - Ovviamente dipende dai gusti, ma sono diversi gli studi scientifici che segnalano la musica classica come la "migliore" per sconfiggere lo stress: rallenta il battito, diminuisce la pressione e perfino la quantità di ormoni, come la dopamina. La cosa importante è che la melodia ci piaccia View image | gettyimages.com 2. Passeggiare per dieci minuti - Meglio se in uno spazio verde. Una passeggiata di almeno dieci minuti induce il rilascio di endorfina (che a sua volta riduce gli ormoni dello stress) e innesca il meccanismo dell'"attenzione involontaria": qualcosa cattura la nostra attenzione e ci "distrae" dai pensieri negativi View image | gettyimages.com 3. Consumare uno spuntino - Una ricerca della Columbia University ha rivelato lo stretto legame tra stomaco e cervello: il primo è un "mediatore di stress" e bloccare il suo "nervosismo" può fare molto bene alla salute. Quale snack preferire? Dipende dai gusti. L'importante è non esagerare, basta soltanto far smettere allo stomaco di "gorgogliare" View image | gettyimages.com 4. Adottare una pianta - Uno studio dell'Università di Washington ha ha scoperto che facendo entrare un gruppo di persone stressate in una stanza piena di piante si otteneva una diminuzione della pressione di ben 4 punti. L'ossigenazione garantita dalla fotosintesi permette inoltre una "ventata" di benessere che migliora circolazione e buon umore View image | gettyimages.com 5. Baciare - Secondo uno studio della Northwestern University i baci rappresentano un potente rimedio contro lo stress perché aiutano il cervello a rilasciare endorfina. La ricerca che su 2mila coppie, quelle che si concedevano baci solo durante i rapporti sessuali erano 8 volte più predisposte a soffrire lo stress o cadere in depressione View image | gettyimages.com 6. Masticare una gomma - Una delle pratiche anti-stress più famose. Sono diversi gli studi che esaltano il chewing gum, che può anche alleviare l'ansia e migliorare la ricettività View image | gettyimages.com 7. Mangiare una banana - Il potassio aiuta a regolare la pressione, che aumenta nei momenti di stress, e a recuperare le energie. A riferirlo è l'American Psychological Association View image | gettyimages.com 8. Compiere gesti ripetitivi - Lavorare all'uncinetto, realizzare origami o in generale creare qualcosa sono tutti ottimi rimedi contro lo stress. Non solo gesti, ma anche la ripetizione di una parola, una frase, un movimento, un suono, inducono il rilascio di endorfina e stimolano la concentrazione View image | gettyimages.com 9. Contrarre e rilassare i muscoli - E' bene cominciare con le dita dei piedi e risalire progressivamente fino ai muscoli della faccia: contrarre le fibre muscolari dei piede più che si può, per poi rilassarle, è una pratica anti-stress molto efficace, consigliata anche per chi soffre di ansia View image | gettyimages.com 10. Respirare profondamente - Infine, il consiglio più "scontato". Secondo un ricercatore di Harvard, Herbert Benson, il respiro influisce direttamente sui sistemi danneggiati dallo stress, riducendo ad esempio la pressione sanguigna. Se infatti respirare velocemente stimola il sistema nervoso simpatico, il respiro regolare fa proprio l'opposto: stimola il sistema parasimpatico, cosa che ci aiuta a calmarci