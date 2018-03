Migranti della salute, ogni anno 750mila italiani si curano in un'altra Regione

I dati sono stati resi noti durante un incontro organizzato da Ubi Banca e CasAmica, un'organizzazione di volontariato che dal 1986 accoglie i malati (e i loro famigliari) costretti a spostarsi in altre città per gestire la propria patologia. In un rapporto del Censis si osserva che circa il 25% dei migranti della salute "si allontana non più di 100 chilometri da casa, il 12% non più di 50 chilometri, mentre un altro 23% fa un viaggio di oltre 400 chilometri".



La scelta di "migrare" in un'altra Regione "rappresenta nella grande maggioranza dei casi una decisione del cittadino - si legge nel rapporto - legata principalmente alla ricerca di prestazioni sanitarie particolarmente qualificate per la propria patologia". Si tratta dunque di una "scelta informata", presa nella maggior parte dei casi (55%) dopo essersi consultati col medico di famiglia o con familiari e amici (18%).



Gli esperti hanno inoltre sottolineato che la decisione di spostarsi "non sembra legata esclusivamente all'esigenza di curare patologie più gravi", dato che il 21% necessita di un ricovero di oltre 15 giorni, mentre nel 25% dei casi il ricovero è di 1-3 giorni. "Lo spettro delle patologie per le quali si decide di migrare può essere quindi abbastanza ampio e comprendere prestazioni che richiedono una permanenza in ospedale piuttosto limitata", si legge ancora nel dossier.