Meglio evitare lo shopping a stomaco vuoto: la fame aumenta il desiderio di "spese folli"

Mai fare shopping quando si è affamati. Uno studio congiunto dell'Università del Minnesota, negli Usa, e dell'Università di Hong Kong rivela infatti che la sensazione di fame, oltre alla ricerca di cibo, induce anche la volontà di fare acquisti di prodotti non alimentari. Lo strano "effetto collaterale" è dovuto allo stesso ormone che regola l'appetito, la grelina, coinvolto anche nei processi decisionali e nei meccanismi della ricompensa.

I test - I risultati della ricerca sono stati pubblicati su Proceedings of the National Academy of Sciences. Lo studio ha previsto diversi esperimenti, il primo dei quali ha coinvolto 77 soggetti intervistati all'entrata o all'uscita di un bar. Lo scopo era quello di raccogliere una valutazione del loro appetito in quel momento e di indicare le proprie preferenze di acquisto di dieci oggetti: cinque erano beni alimentari, mentre gli altri erano prodotti di altro genere. Il sondaggio mostrava, com'era prevedibile, che la fame aumentava il desiderio di acquistare gli alimenti. Tuttavia, la tendenza all'acquisto aumentava in maniera indistinta, senza rapporto con il desiderio avvertito.



Il secondo esperimento ha coinvolto 63 individui "a stomaco vuoto", cui è stata offerta una fetta di torta. Dopo il pasto, ai soggetti è stato proposto di scegliere (gratuitamente) da un contenitore pieno tutte le graffette colorate che desideravano. Risultato: quelli affamati ne hanno prese il 70% in più rispetto a quelli che avevano mangiato subito prima. Una tendenza confermata negli acquisti anche dal terzo esperimento. I soggetti coinvolti sono stati stavolta 81, intervistati all'uscita di un negozio dedicato alla vendita di prodotti non alimentari. Gli individui affamati avevano speso il 64% di denaro in più rispetto alle altre, oltre ad aver registrato un maggiore tempo di permanenza nel negozio.



Mangiare prima di fare compere - La ricerca, in conclusione, ha stabilito che la fame, pur non incidendo sul desiderio di possesso di nuovi oggetti, aumenta in ogni caso la tendenza ad appropriarsi di qualcosa, di tipo alimentare o meno. "I pensieri legati all'acquisizione possono ampliarsi e spingerci a procurarci anche oggetti che non hanno niente a che fare con il cibo, pur sapendo che non placheranno il nostro appetito", ha spiegato Alison Jing Xu dell'Università del Minnesota. Morale della favola: prima di andare a fare compere, è meglio riempirsi lo stomaco.