Lorenzin: "Entro la settimana prossima il decreto sui vaccini a scuola"

"Drammatico calo coperture vaccini, ora risposta" - "Diamo tutti insieme una risposta concreta alla popolazione per la tutela della loro salute, dei loro figli e delle famiglie a fronte del drammatico calo della copertura vaccinale", ha affermato la Lorenzin.



Il testo prevede l'obbligo per le scuole di ogni ordine e grado - I certificati vaccinali dovranno essere esibiti per l'iscrizione alle scuole "di ogni ordine e grado, pubbliche e private. E' quanto prevede il testo che il ministro Lorenzin ha consegnato al premier Gentiloni e ora all'esame del governo. Il provvedimento è composto da due articoli ed è ora nelle mani di tutti i ministri per una valutazione prima dell'esame finale.