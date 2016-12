La sordità genetica può essere curata grazie a un virus "modificato"

Ciglia danneggiate - Circa la metà dei casi di perdita di udito che avviene nell'età dell'infanzia è dovuta a mutazioni genetiche che danneggiano il corretto funzionamento delle ciglia presenti all'interno dell'orecchio. Si tratta di una sorta di "micro peli" in grado di convertire i suoni in segnali elettrici interpretabili dal cervello. Ma il lavoro svolto dal team di ricerca americano ha trovato il modo di "riparare" le cellule difettose, attraverso l'azione di un virus geneticamente modificato.



I risultati - I test sono stati effettuati su topi di laboratorio "profondamente sordi, che non si sarebbero accorti della musica nemmeno a un concerto rock", spiegano gli scienziati. La somministrazione del virus all'interno dell'orecchio degli animali ha però portato a un "netto miglioramento" dell'udito: la terapia ha infatti "riparato" la mutazione del gene Tmc1, responsabile di circa il 6% dei casi di sordità familiare. Al termine dello studio, durato 60 giorni, i roditori sono arrivati a sentire l'equivalente del rumore all'interno di una macchina in movimento (85-90 decibel).



Verso una cura definitiva - La ricerca apre nuovi orizzonti nella cura della sordità di origine genetica, ma si tratta soltanto di un "piccolo" passo: la causa di questo disturbo può essere infatti individuata in circa cento geni diversi. La terapia virale rappresenta tuttavia una concreta possibilità per lo sviluppo di cure personalizzate in grado di ripristinare (almeno in parte) l'udito.



"Si tratta senza dubbio di un risultato importante, ma sarebbe prematuro affermare che abbiamo trovato una cura", afferma Jeffrey Holt del Boston Children's Hospital. "Tuttavia - aggiunge - in un futuro non troppo lontano il virus potrebbe diventare un trattamento per la sordità genetica".