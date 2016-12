L'influenza è arrivata in anticipo: a Bologna il primo caso del nuovo virus

Il virus A/H3 della nuova influenza stagionale è stato isolato al Policlinico Sant'Orsola di Bologna: si tratta del primo caso in Italia ed è uno dei primi cinque in Europa. Ad avere i sintomi è un'anziana, ricoverata in geriatria. Le sue condizioni sono in miglioramento. L'influenza è in anticipo rispetto all' epidemia stagionale , il cui inizio era previsto per fine novembre.

Il Policlinico del capoluogo emiliano ha preso tutte le misure per tutelare pazienti, operatori e visitatori. "Il virus A/H3 che abbiamo isolato - spiega Maria Paola Landini, direttore dell'unità operativa di Microbiologia - rientra in una filiera di virus influenzali noti da tempo. La sua caratterizzazione più precisa è attualmente in corso". Il virus è stato isolato dal Centro regionale di riferimento per le emergenze microbiologiche, attivo da anni alla Microbiologia del Sant'Orsola.



"La Regione intanto - sottolinea Kyriakoula Petropulacos, direttore generale Sanità e Politiche sociali - ha già provveduto a inviare a tutte le aziende sanitarie la circolare con le raccomandazioni per la stagione 2015-2016 su prevenzione e controllo dell'influenza: l'avvio della campagna vaccinale è previsto, come ogni anno, nella prima settimana di novembre".



L'anno scorso l'Emilia-Romagna risultò tra le regioni più colpite in Italia dall'influenza, con 572mila casi e un numero di malati gravi (169) molto elevato rispetto agli anni precedenti. Tra i 169 casi preoccupanti, 153 hanno riguardato soggetti con patologie a rischio che avrebbe dovuto essere vaccinati; di fatto solo 34 si erano sottoposti alla procedura di prevenzione. L'adesione alla campagna vaccinale 2014 è stata molto inferiore rispetto agli anni passati: per questo, sottolineano alla Regione Emilia-Romagna, "la circolare regionale invita tutti i soggetti a migliorare l'offerta attiva del vaccino, indicando strategie specifiche".