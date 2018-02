Influenza sempre in calo, ma intensa: oltre 6 milioni gli italiani colpiti

La diminuzione del numero dei malati è stato registrato per tutte le fasce di età, anche se appare più marcato in quelle pediatriche. Il livello dell'incidenza è pari a 33,4 casi per mille assistiti nei bambini al di sotto dei cinque anni e a 17,4 nella fascia tra 5 e 14 anni.



Nei giovani adulti l'incidenza è scesa a 8,8 casi per mille assistiti e a 3,9 negli anziani. In molte Regioni il livello di incidenza è pari o superiore a 10 casi per mille assistiti tranne nelle province di Bolzano, Trento e in Liguria, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata e Sicilia.