Il segreto della longevità è in un gene

16:45 - Si cela nella variante di un gene, legato tra le altre cose al metabolismo del colesterolo, il segreto della longevità. Chi ha questa caratteristica "scritta" nel Dna ha una forte probabilità di superare i cent'anni. Lo svela uno studio dell'Albert Einstein College of Medicine di New York che verrà presentato al meeting della Gerontological Society of America.

Lo studio - La scoperta si basa sull'osservazione di oltre 400 persone dall'età media di 97 anni, seguite per un arco di tempo tra uno e undici anni. In generale, coloro con la variante favorevole del gene, chiamato Cetp, tendevano a vivere più a lungo rispetto agli altri.



Vecchi e sani - Sofiya Milman, l'autore principale dello studio, spiega: "Non solo vivono più a lungo, sono anche più sani. Questa variante è legata a tassi minori della media di malattie cardiache e ictus, oltre che a funzioni mentali migliori anche in età avanzata, ma potrebbe avere anche degli altri effetti che non conosciamo". L'esperta aggiunge che dalla scoperta potrebbe nascere una terapia.