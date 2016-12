Il lato positivo dei parassiti: i vermi intestinali proteggono il cervello dei neonati

Non tutti i parassiti vengono per nuocere. Un gruppo di ricercatori della Duke University , negli Usa, ha scoperto che i vermi intestinali, responsabili di un'infezione chiamata elmintiasi, esercitano un effetto protettivo sul cervello di neonati e infanti. Lo studio pubblicato sulla rivista Brain, Behavior, and Immunity ha evidenziato la capacità dei parassiti di "attivare" il sistema immunitario a livello cerebrale per scongiurare infezioni batteriche e disturbi che potrebbero causare anche danni permanenti.

Test su topi - I test sono stati effettuati su topi di laboratorio suddivisi in due gruppi. I roditori "afflitti" da vermi intestinali hanno sviluppato una resistenza contro un'infezione cerebrale indotta, mentre quelli sprovvisti di parassiti sono stati colpiti dalla malattia. Non solo, l'effetto positivo esercitato dai cosiddetti elminti è stato registrato anche a livello fetale. In altre parole le femmine di roditore incinte hanno "passato" questa protezione immunitaria anche ai loro cuccioli.



Questione di evoluzione? - I ricercatori al momento ignorano le cause biologiche di questo effetto protettivo. "Abbiamo affrontato le infezioni batteriche durante tutta la nostra storia evolutiva, presumibilmente anche durante il periodo neonatale", ha spiegato Staci Bilbo della Duke University, avanzando l'ipotesi che "il sistema immunitario si sarebbe evoluto per debellare ogni rischio per l'organismo".