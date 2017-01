Ictus, ricercatori italiani scoprono un enzima killer che ostruisce la carotide

L'enzima - "Nei soggetti affetti da questa carenza di attività dell'enzima, è stato dimostrato che lo spessore della carotide era minore rispetto a chi aveva una normale attività dell'enzima al centro della ricerca. Questo Nox2 era noto essere utile per difendersi dalle infezioni", ha spiegato Francesco Violi, coordinatore della ricerca. Il Nox2 è infatti presente nei globuli bianchi, dove svolge un'azione battericida. Studi recenti hanno, però, dimostrato che è presente anche nelle arterie.



La ricerca - "Quando manca l'enzima Nox2, le arterie si dilatano di più e la carotide è meno spessa rispetto ai soggetti sani", ha sottolineato Violi. La ricerca è durata cinque anni perché gli studiosi hanno esaminato pazienti affetti da malattia granulomatosa cronica con deficit completo (che attacca i bambini), ma le indagini sono state estese anche alle mamme (che non sono malate, ma hanno un deficit parziale con un'attività del 50% di questo enzima).



Contro l'aterosclerosi - I risultati dello studio italiano aprono la strada alla prevenzione l'occlusione della carotide e quindi l'ictus, attraverso l'inibizione del Nox2. "Attualmente ci sono molecole sperimentate negli animali che hanno dimostrato che inibendo l'enzima si riduce la placca aterosclerotica. Adesso bisognerebbe passare allo studio nell'uomo", ha osservato Violi.



Cos'è l'ictus - L'ictus, tra le principali cause di morbilità e mortalità nel nostro Paese, è un danno cerebrale che si verifica quando l'afflusso di sangue diretto al cervello si interrompe improvvisamente per la chiusura o la rottura di un'arteria. L'occlusione di una arteria avviane proprio a causa della formazione e dell'accumulo dentro un'arteria della placca aterosclerotica. Capire perché le arterie cerebrali si occludono e prevenirne la cause è un fattore fondamentale per ridurre l'incidenza di questa malattia.